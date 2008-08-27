Касорла не собирается в Реал

Представитель игрока опроверг все слухи об уходе Сантьяго в мадридский Реал, а также заявил, что его подопечный продлил контракт со Вильярреалом и намерен продолжать выступления в желтой футболке, сообщает FOOTBALL.UA. Агент игрока первым делом доложил эту информацию Миятовичу, на случай, если тот захочет сделать контрпредложение в течение ближайших двух часов. Однако спортивный директор мадридского Реала на контакт больше не выходил, и препятствий для подписания новых условий соглашения между полузащитником и Желтой Субмариной не осталось.