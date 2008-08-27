Данни вновь вызвали в сборную Португалии

Новобранец "Зенита" Данни получил вызов в сборную Португалии для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2010 с Мальтой и Данией, которые пройдут 6 и 10 сентября, сообщает «Спорт Экспресс». Кроме того, игроки молодежной команды "Зенита" Андрей Зайцев, Станислав Матяш и Сергей Петров приглашены для участия в двух товарищеских матчах юношеской сборной России, которые пройдут в Польше 16 и 18 сентября, сообщает официальный сайт питерского клуба. Напомним, что ранее в национальные команды были вызваны еще три зенитовца - хорват Ивица Крижанац, украинец Анатолий Тимощук и кореец Ким Дон Чжин.