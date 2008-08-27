Фергюсон: Нас ждет тяжелый матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перед матчем с питерским «Зенитом» в матче за Суперкубок УЕФА рассказал, что он думает о сопернике своих подопечных. «Зенит» - хорошая команда. Полагаю, они великолепно зарекомендовали себя в прошлом сезоне, когда в Германии забили четыре мяча в ворота «Байера», а затем выбили из борьбы «Баварию». Их выступление в Кубке УЕФА прошлого сезона было фантастическим. Нас ждет тяжелый матч», – приводит слова наставника «Газета.Ru». Поединок между петербургским «Зенитом» и МЮ состоится в Монако 29 августа