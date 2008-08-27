Огнен Вукоевич: Уверен, мы выиграем у "Спартака"

Полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в интервью клубному сайту заявил, что у его одноклубников не будет проблем с мотивацией на сегодняшний ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком", сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, первую встречу киевляне выиграли со счетом 4:1. - После крупной победы в Москве сложно будет настроиться на ответную встречу? - Впереди у нас групповой турнир Лиги чемпионов, поэтому расслабляться нельзя. Уверен, что выиграем у "Спартака". - Что можете сказать по поводу соперника? - "Спартак" - хорошая команда, там много "сборников" из разных стран, в том числе мой друг Стипе Плетикоса. - Загребское "Динамо", в котором вы раньше выступали, будет играть с донецким "Шахтером". Как думаете, у ваших земляков есть шанс пройти дальше? - Думаю, если "Динамо" забьет первым, то шансы очень хорошие - "Шахтер" сейчас в плохой форме.