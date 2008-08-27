Крижанац и Плетикоса сыграют за сборную против англичан

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич огласил состав на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2010 против команд Казахстана (6 сентября) и Англии (10 сентября). Обе игры пройдут в Загребе, информирует «Газета.Ru». Вратари: Стипе Плетикоса («Спартак» Москва), Ведран Рунье («Ланс) Защитники: Ведран Чорлука («Манчестер Сити»), Ларио Шимич («Монако»), Роберт Ковач («Боруссия», Дортменд), Йосип Шимунич («Герта»), Дарио Кнезевич («Ювентус»), Хрвое Вейич («Томь»), Ивица Крижанац («Зенит») Полузащитники: Даниэль Праньич («Херенвен»), Дарио Срна «(«Шахтер»), Нико Ковач («Зальцбург»), Лука Модрич («Тоттенхэм»), Йерко Леко («Монако»), Иван Ракитич («Шальке»), Огнен Вукоевич (Динамо» Киев), Никола Покривац («Монако») Нападающие: Младен Петрич («Гамбург»), Ивица Олич («Гамбург»), Иван Класнич («Нант»), Никола Калинич («Хайдук»), Марио Манджукич («Динамо» Загреб).