«Шахтер» обыграл загребское «Динамо»

Донецкий «Шахтер» успешно обыграл загребское «Динамо» на выезде, забив три гола. Результаты матча: «Динамо» З – «Шахтер» – 1:3 «Динамо» З: Келава, Хргович, Балабан, Саммир, Микич (Ловрен, 46), Бадель (Шаго, 34), Манджукич, Врдоляк, Бишчан, Дрпич, Моралес (Ибаньес, 67). «Шахтер»: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Шевчук, Хюбшман (Ищенко, 71), Дуляй, Виллиан, Фернандиньо (Жадсон, 72), Брандау, Адриано (Морено, 60). Голы: Балабан (57) – Адриано (42), Брандау (60), Виллиан (70) Предупреждения: Балабан (21), Хргович (39), Шаго (74) – Хюбшман (23).