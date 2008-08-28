Лига чемпионов. «Динамо» снова побеждает «Спартак»

Состоялся второй матч Лиги чемпионов между командами «Спартак» и «Динамо». Киевляне дома вновь с победным счетом стали лидерами на поле, забив 4 гола. Результаты матча: «Динамо» - «Спартак» - 4:1 «Динамо»: Богуш Станислав, Бетао, Вукоевич Огнен, Алиев Александр (Морозюк Николай, 81), Диакате Папе, Михалик Тарас, Эль Каддури Бадр, Нинкович Милош (Гиоане Тибериу, 72), Юссуф Айила, Милевский Артем, Бангура Исмаэль (Кравец Артем, 77) «Спартак»: Плетикоса Стипе, Шишкин Роман, Филипенко Егор, Иранек Мартин (Дедура Игнас, 62), Иванов Андрей, Ковач Радослав, Моцарт Батиста Жуниор Сантос, Быстров Владимир, Майдана Кристиан (Саенко Иван, 46), Дзюба Артем, Баженов Никита (Павленко Александр, 37) Голы: Алиев (4), Бангура (24), Милевский (49, 78) - Дзюба (47) Предупреждения: Эль Каддури (7) - Павленко (45)