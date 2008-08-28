Алиев: Задели слова игроков «Спартака»

Герой матча против московского «Спартака», полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев в интервью «Газета.Ru» раскрыл секрет победы над «Спартаком», а также пожаловался на судейство. - Александр, поздравляем с заслуженной победой. Ваши впечатления от игры? - Спасибо. Сегодня вся команда действовала как один механизм, у нас практически все получалось, поэтому победа абсолютно логична. К слову, наше преимущество могло быть еще существеннее. - Я смотрю задора на «Спартак» у вас хоть отбавляй. И это даже несмотря на то, что еще в первом матче вы обеспечили себе отличный задел.... - Вы знаете, удалось сегодня перед матчем почитать некоторые высказывания представителей «Спартака». В частности, в интернете увидел высказывания Паршивлюка, Карпина о том, что «Спартак» порвет «Динамо». Задело, что и говорить. Наверняка, после сегодняшнего матча они себе такого позволять не будут. - Показалось, что сегодня у футболистов «Динамо» появилось много вопросов к судейству... - Некоторые действия арбитра действительно вызывали вопросы. А его еще насколько я знаю считают одним из лучших арбитров Европы. - Вы имеете ввиду эпизод, когда Плетикоса сбил в штрафной Бангура? - И это тоже. - За счет чего «Динамо» сегодня было сильнее «Спартака»? - За счет командой игры и игры на флангах. Сегодня нам удалась игра, я очень рад. - Счет по игре? - Могли еще больше забить. - С кем хотите встретиться в Лиге чемпионов? - Без разницы, все равно с кем играть.