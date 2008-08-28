Ахметов: Я все равно переживал

28 августа 2008, 08:53

Как только прозвучал финальный свисток матча «Динамо» - «Шахтер», первым делом президент донецкого клуба Ринат Ахметов зашел в раздевалку, чтобы поздравить своих игроков с успехом. После этого он отправился к прессе и тут же пошутил, что даже при такой неплохой игре, которую продемонстрировали сегодня «горняки», он похудел килограмма на полтора, сообщает «Спорт.com.ua». - Ринат Леонидович, сильно волновались? - Счет 2:0 в Донецке для нас был вполне приемлемым, чтобы пройти дальше. Но я все равно переживал. Да и вся команда волновалась. Думаю, после этой победы мы и в чемпионате всех догоним и перегоним. «Шахтер» - такая команда, которая может выиграть все оставшиеся 24 игры первенства. - А вы об этом футболистам говорили? - Да, именно об этом я им и сказал. И добавил, что верю в это! Действительно, в нашем чемпионате стало больше конкуренции. И это очень хорошо, это радует. Когда у нас отбирают очки, с одной стороны, вроде бы и неприятно, а с другой - это радует, потому что уровень чемпионата растет... Поэтому поздравляю и наших болельщиков, и поклонников киевского «Динамо» с выходом двух украинских команд в групповой этап Лиги чемпионов. И за «Днепр» буду переживать. Очень важно, чтобы мы набирали очки в общую копилку, и чтобы в Лиге не были мальчиками для битья. Очень тяжело я перенес прошлый сезон – такое начало и такой конец выступлений на европейской арене, которых никто не ожидал – ни мы, ни футболисты, ни тренеры, ни болельщики. Поэтому я считаю себя в долгу перед болельщиками за прошлый сезон, за прошлую Лигу чемпионов. Постараемся в этом году оправдать надежды. - У вас было предчувствие сегодняшней победы? - Мне позавчера приснилось, что нам сначала забили один гол, потом второй – и мы вылетели. И я сразу всем стал рассказывать этот сон, чтобы он не сбылся. А вот сегодня мне приснился праздник. По большому-то счету, это правда - мы вышли в групповой этап! - Как вам понравилось загребское «Динамо»? - Думаю, «Динамо» - это очень хорошая команда. Мы в свое время хотели купить двух футболистов, делали серьезное предложение по да Силве и Модричу, готовы были заплатить 35 миллионов евро за обоих футболистов. Это было прошлым летом. Но руководство хорватского клуба на этот шаг не пошло. На сегодняшний день мои скауты еще не доложили, что в «Динамо» (Загреб) есть вторые Модрич и да Силва. Но мы хорошо знаем, что здесь хорошо работают с молодыми игроками. Тут много талантливых футболистов, но болельщики хотят, чтобы они играли за Хорватию. А мы хотим, чтобы таланты выступали в нашей команде.

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