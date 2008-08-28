Янсен перешел в «Гамбург»

Немецкий «Гамбург» неожиданно подписал защитника мюнхенской «Баварии» Марселя Янсена. До этого было известно только, что футболист не участвовал в стартовом матче из-затравмы, но теперь выяснилось, что начнет сезон он уже в составе другого клуба, сообщает «Спорт.com.ua». «После года в Мюнхене Марсель Янсен покидает чемпионов Германии и переходит в «Гамбург», с которым он подписал 5-летний контракт до 30 июня 2013 года, - сказано на официальном сайте «Баварии». – В среду клубы договорились о трансфере 22-летнего левого защитника. Сумма сделки не разглашается».