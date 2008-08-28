Сена готов рассмотреть любые предложения

Пилот серии GP2 Бруно Сенна признался, что не ведет переговоры с представителями команд о переходе в «Формулу-1». «Никаких переговоров с командами «Формулы-1», никаких признаков возможного контракта сейчас нет. Сначала нужно понять, какой вариант был бы более оптимальным, потом начинать переговоры. Мы всё ещё ищем такие варианты. Я делаю всё, что должен делать в этой ситуации, общаюсь с представителями команд, посмотрим, что получится в итоге. Я не обращался только к «Феррари», но нигде нет четкой, понятной схемы - нет смысла обсуждать ближайшие перспективы, не имея гарантий на сезон 2010 или 2011 года, передает «Газета.Ru». Многие думают, что я неплохо выступаю в GP2? и гарантированно должен перейти в «Формулу-1», но пока всё это не находит воплощения. Сначала нужно найти место... хорошее место. Я готов рассмотреть любые предложения, в том числе и на место тест-пилота, хотя, конечно, предпочел бы сесть за руль основной машины.