Лига чемпионов. Результаты всех матчей

Лига чемпионов 3-й отборочный раунд Ответные матчи 27 августа Ливерпуль Англия – Стандард Бельгия – 1:0 доп.вр. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: 1:0 - Кюйт (118). ЛИВЕРПУЛЬ: Рейна, Арбелоа, Каррагер, Шкртел, Фабио Аурелио, Кюйт, Джерард, Хаби Алонсо, Бенаюн (Бабел, 61), Кин (Эль Жар, 83), Торрес (Плессис, 120+1). Предупреждения: Сарр (61), Де Камарго (69), Данте (98). Первый матч – 0:0. Арсенал Англия – Твенте Голландия – 4:0 (1:0) Голы: 1:0 – Насри (27), 2:0 – Галлас (52), 3:0 – Уолкотт (66), 4:0 – Бендтнер (89). АРСЕНАЛ: Альмуния, Санья, Галлас, Джуру, Клиши, Уолкотт, Фабрегас (Сонг, 68), Денилсон, Насри (Эбуэ, 46), ван Перси (Адебайор, 65), Бендтнер. Предупреждения: Виларт (25), Брафхайд (33), Тиоте (41), Клиши (77). Первый матч – 2:0. Динамо Киев Украина – Спартак– 4:1 (2:0) Голы: 1:0 – Алиев (4), 2:0 – Бангура (24), 2:1 – Дзюба (47), 3:1 – Милевский (49), 4:1 – Милевский (78). ДИНАМО КИЕВ: Богуш, Бетао, Вукоевич, Алиев (Морозюк, 81), Бангура (Кравец, 77), Диакате, Михалик, Милевский, Эль-Каддури, Нинкович (Гиоане, 72), Юссуф. СПАРТАК: Плетикоса, Шишкин, Филипенко, Йиранек (Дедура, 62), Иванов, Ковач, Моцарт, Быстров, Баженов (Павленко, 37), Майдана (Саенко, 46), Дзюба. Предупреждения: Эль-Каддури (7), Павленко (45), Бетао (45). Судья: Роберто Розетти (Италия). Первый матч – 4:1. БАТЭ Белоруссия – Левски Болгария – 1:1 (1:1) Голы: 1:0 - Сосновский (14), 1:1 – Гаджев (38). БАТЭ: Гутор, Хагуш, Юревич, Ржевский, Сосновский, Кривец (Жавнерчик, 71), Сиваков (Нехайчик, 84), Лихтарович (Володько, 56), Стасевич, Близнюк, Родионов. Предупреждения: Близнюк (1), Сиваков (64), Родионов (65), Хагуш (90), Гутор (90). Удаление: Близнюк (43, второе предупреждение). Первый матч – 1:0. Каунас Литва – Ольборг Дания – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 – Рисгард (75), 0:2 – Рисгард (90). Первый матч – 0:2. Стяуа Румыния – Галатасарай Турция – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Николицэ (57). Первый матч – 2:2. Фенербахче Турция – Партизан Сербия – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 - Семих Шентюрк (28), 2:0 – Алекс (58), 2:1 – Тошич (76). Первый матч – 2:2. Базель Швейцария – Витория Гимараэш Португалия – 2:1 (1:1) Голы: 1:0 – Штокер (11), 1:1 - Важарду (15, с пенальти), 2:1 – Дердийок (54). Первый матч – 0:0. Славия Чехия – Фиорентина Италия – 0:0 (0:0) ФИОРЕНТИНА: Фрей, Дзаури, Гамберини, Дайнелли, Варгас, Кузманович (Донадел, 63), Де Мело, Гобби, Сантана, Джилардино (Паццини, 79), Освальдо (Йоветич, 71). Предупреждения: Гобби (74). Первый матч – 0:2. Динамо Загреб Хорватия – Шахтер Украина – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 – Луис Адриано (42), 1:1 – Балабан (57), 1:2 – Брандао (59), 1:3 – Вилльян (70). ШАХТЕР: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Шевчук, Хюбшман (Ищенко, 71), Дуляй, Вилльян, Фернандиньо (Жадсон, 72), Брандао, Луис Адриано (Морено, 61). Предупреждения: Балабан (20), Хюбшман (25), Хргович (40), Чаго (74). Первый матч – 0:2. Олимпиакос Греция – Анортосис Кипр – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Беллуски (54). Первый матч – 0:3. Марсель Франция – Бранн Норвегия – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 – Ньянг (65), 1:1 – Сигурдссон (74). 2:1 – Ньянг (90). МАРСЕЛЬ: Манданда, Боннар, Сезар, Илтон, Тайво, М'Бами, Сана (Шейру, 82), Зиани (Зенден, 78), Ньянг, Гранден (Коне, 78), Бен Арфа. Предупреждения: Эль-Факири (26), Илтон (33), Эйнарссон (45), Хайнствайт (63). Первый матч – 1:0. Атлетико Испания – Шальке-04 Германия – 4:0 (1:0) Голы: 1:0 – Агуэро (22), 2:0 – Форлан (54), 3:0 – Луис Гарсия (82), 4:0 – Макси Родригес (90, с пенальти). АТЛЕТИКО: Лео Франко, Хейтинга, Переа, Уйфалуши, Перния, Макси Родригес, Рауль Гарсия, Манише (Ассунсао, 74), Симао, Форлан (Луис Гарсия, 72), Агуэро (Синама Понголь, 87). ШАЛЬКЕ: Шебер, Вестерман, Пандер, Бордон, Хеведес, Кобиашвили (Рафинья, 66), Эрнст, Ракитич, Джонс, Халил Алтынтоп, Кураньи. Предупреждения: Эрнст (34), Джонс (45), Перния (52), Макси Родригес (65). Первый матч – 0:1. 26 августа Панатинаикос Греция – Спарта Чехия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 - Соуза (90+3). Первый матч – 2:1. Артмедиа Словакия – Ювентус Италия – 1:1 (1:1) Голы: 1:0 – Фодрек (14), 1:1 – Амаури (25). ЮВЕНТУС: Буффон, Молинаро, Легротталье (Ариаудо, 86), Мельберг, Грыгера, Недвед (Сиссоко, 73), К.Поульсен, Маркизио, Каморанези (Джовинко, 71), Яквинта, Амаури. Первый матч – 0:4. Висла Польша – Барселона Испания – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Клебер (52) БАРСЕЛОНА: В.Вальдес, Абидаль, Пике, Пуйоль, Д.Алвес, Хави (Гудьонсен, 57), Кейта, Яя Туре, Иньеста (Глеб, 66), Это’О (Кркич, 75), Анри. Первый матч – 0:4.