Халат Валуева выставлен на аукционе

Претендент на титул «временного чемпиона WBA» Николай Валуев пожертвует свой красно-бело-голубой шелковый халат, в котором выйдет на бой с Руисом, на благотворительность, в пользу больных детей. Предмет гардероба уже выставлен на интернет-аукцион. Тому, кто предложит самую высокую цену, российский боксер лично вручит предмет торгов со своим автографом 1-ого сентября, через два дня после поединка в Берлине. Организация, которой Валуев жертвует вырученные от продажи халата деньги, занимается снабжением медикаментами больных СПИДом, малярией и туберкулезом, сообщает «Газета.Ru»..