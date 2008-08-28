Аликин: Впереди еще четыре сбора

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин рассказал, что до начала соревновательного сезона мужская сборная России по биатлону проведет еще четыре сбора - в Острове, Рамзау, Ханты-Мансийске и Остерсунде или Вуокати. «Мы только что вернулись со сбора в австрийском Обертиллихе, - напомнил Владимир Аликин. - Следующий сбор пройдет с 7 по 21 сентября в Острове. Там работа будет уже жестче, чем летом. Мы всегда в сентябре начинаем жесткую скоростную работу, готовимся к зиме. 22 сентября в Уфе пройдет летнее первенство России по биатлону, после него образуется двухнедельный перерыв. И 15 октября сборная отправится в австрийский Рамзау на первый снег. На высоте будем наращивать беговой объем, а пониже - заниматься общефизической подготовкой, стрелять, делать имитацию. Потом вернемся в Россию, и с 6 по 22 ноября будем в Ханты-Мансийске целенаправленно готовиться к первым стартам, этапам Кубка мира. За неделю до первого этапа уедем в шведский Отерсунд, а если там не будет снега, в финский Вуокати. В любом случае, будем в Европе, в нужном климате и часовом поясе. Первый этап Кубка мира в этом году у нас 2-7 декабря, как раз в Остерсунде. Ближе к этому времени будет уже видно, кто попадает в сборную. Кроме того, во время первенства России в Уфе пройдет тренерский совет, на котором мы уточним некоторые критерии отбора на чемпионат Европы и мира», – приводит слова старшего тренера сборной «Весь спорт».