«Динамо» будут мстить за «Спартак»

"Зенит" попал в третью корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, и одним из возможных соперников питерского клуба является киевское "Динамо". Жеребьевка пройдет в четверг, 28 августа. "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде с общим счетом 8:2 разгромило московский "Спартак", попало в четвертую корзину, а следовательно, находится в числе потенциальных соперников "Зенита", передает «РИА«Новости». Украина будет представлена двумя клубами. Помимо "Динамо" в основной этап пробился и "Шахтер", в третьем квалификационном раунде разгромивший загребское "Динамо" 5:1. И тот, и другой клуб попали в четвертую корзину при жеребьевке. Сенсационным выглядит появление в основном раунде Лиги чемпионов белорусского БАТЭ. По сумме двух матчей клуб из Борисова одолел болгарский "Левски" (2:1) и стал первой командой из своей страны, которая получила почетное право стартовать в основном раунде самого престижного евротурнира. В первой корзине расположились сильнейшие клубы Европы, причем из восьми - четыре английских. Это действующий чемпион Лиги "Манчестер Юнайтед", а также "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал". Им компанию составили испанские "Барселона" и "Реал", французский "Лион" и итальянский "Интер". Состав всех четырех посевочных корзин выглядит следующим образом: корзина 1: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Барселона", "Реал", "Лион", "Интер"; корзина 2: "Бавария", "Вердер" (оба - Германия), "Порту", "Спортинг" (оба - Португалия), "Ювентус", "Рома" (оба - Италия), ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания); корзина 3: "Марсель", "Бордо" (оба - Франция), "Зенит", "Стяуа" (Румыния), "Панатинаикос" (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Базель" (Швейцария), "Фенербахче" (Турция); корзина 4: "Динамо", "Шахтер" (оба - Украина), "Фиорентина" (Италия), "Атлетико" (Мадрид), ЧФР (Румыния), "Ольборг" (Дания), "Анортосис" (Кипр), БАТЭ (Белоруссия).