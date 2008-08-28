Турсунов вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Дмитрий Турсунов вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В своем стартовом матче в Нью-Йорке россиянин, посеянный под 26-м номером, в четырех сетах разобрался с аргентинцем Эдуардо Шванком - 7:5, 4:6, 7:5, 7:6 (7:5), сообщает «РИА«Новости». Следующим соперником россиянина будет румын Виктор Ханеску. Уроженец Бухареста, который в нынешнем сезоне выиграл первый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в карьере, ранее с Турсуновым в рамках АТР-тура не встречался, но уступил ему в 2007 году на турнире серии "Челленджер" в Днепропетровске.