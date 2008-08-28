Ледяхов: Счет говорит сам за себя

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Игорь Ледяхов дал свою оценку проигранному матчу киевскому «Динамо» (1:4), передает «Советский спорт». - Комментировать особо нечего. Счет 4:1 говорит сам за себя. Мы проиграли по всем статьям. Так же, как и в Москве. - Оба матча с «Динамо» закончились со счетом 1:4. Можно говорить о стабильности «Спартака»? - Хороший вопрос. Да, можно говорить, только с негативной стороны. Это говорит о том, что есть над чем работать. Будем работать. - С чем связана замена Баженова в первом тайме? - Баженов получил травму. То же самое с Йиранеком. Поэтому две наши замены были вынужденными. - Вы остались недовольны дебютом матча? - Естественно. Только что мы поговорили в раздевалке, и уже на 4-й минуте игрок, которому мы должны были уделить особое внимание, забивает гол. О чем тут можно говорить. - В Кубке УЕФА вашей команде будет легче? - Нет, легче не будет. Тяжелее – да. У нас есть время, будем готовиться к поединкам Кубка УЕФА. - Павленко и Саенко не готовы проводить 90 минут на поле? Все-таки, с их выходом на поле игра в атаке немного наладилась… - Саенко после чемпионата Европы как раз набирает форму, а Павленко – после травмы. Я думаю, в следующих играх они смогут играть все 90 минут.