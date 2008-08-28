Маскаев прибыл в Москву

Вчера в Москву прилетел экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Олег Маскаев, который выйдет на ринг против американца Роберта Хоукинса. Поединок пройдет в День города — 6 сентября, в самом центре российской столицы, на Красной Площади. «Я думаю, начиная с этого боя мы потихоньку будем продвигаться, и будем драться за звание чемпиона мира в будущем, — заявил Олег. — Будем стараться. Думаю, это будет и шоу, и спортивная борьба», передает «Советский спорт». Отметим, что для зрителей вход на шоу будет бесплатным — увидеть его «вживую» смогут около 25 тысяч человек. Следить за боем в прямом эфире можно будет на НТВ, а также впервые в России — в Интернете.