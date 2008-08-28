Адвокат: Еще не решил, будет ли Аршавин играть с «МЮ»

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат не знает, выйдет ли завтра на поле в матче с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА форвард сборной России Андрей Аршавин. В то же время, новичок питерцев португалец Данни, как уже сообщал«Спорт Экспресс», скорее всего, сыграет с манкунианцами. "Данни хорошо выглядит на тренировках, поэтому получит шанс выйти завтра на поле при условии, что будут оформлены соответствующие документы, - приводит Reuters слова Адвоката. - Что касается Аршавина, то он прилетел с нами в Монако, но я еще не решил, будет он играть с "МЮ" или нет".