Ледяхов: В Кубке УЕФА будет сложнее

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Игорь Ледяхов после разгромного поражения в Киеве от "Динамо" (1:4) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов остался недоволен действиями защитников команды и сказал, что в Кубке УЕФА красно-белым будет труднее, чем в Лиге чемпионов, информирует «Спорт Экспресс». - Комментировать особо нечего. Счет 1:4 говорит сам за себя. Мы проиграли по всем статьям. Так же, как и в Москве, - цитирует Ледяхова официальный сайт киевского "Динамо". - Оба матча с "Динамо" закончились со счетом 1:4. Можно говорить о стабильности "Спартака"? - Хороший вопрос. Да, можно говорить, только с негативной стороны. Это говорит о том, что есть над чем работать. Будем работать. - С чем связана замена Баженова в первом тайме? - Баженов получил травму. То же самое с Йиранеком. Поэтому две наши замены были вынужденными. - Вы остались недовольны дебютом матча? - Естественно. Только что мы поговорили в раздевалке, и уже на 4-й минуте игрок, которому мы должны были уделить особое внимание, забивает гол. О чем тут можно говорить. - В Кубке УЕФА вашей команде будет легче? - Нет, легче не будет. Тяжелее - да. У нас есть время, будем готовиться к поединкам Кубка УЕФА. - Павленко и Саенко не готовы проводить 90 минут на поле? Все-таки, с их выходом на поле игра в атаке немного наладилась… - Саенко после чемпионата Европы как раз набирает форму, а Павленко - после травмы. Я думаю, в следующих играх они смогут играть все 90 минут.