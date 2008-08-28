Луческу: Нам важно было попасть в групповой турнир

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу после ответного поединка Лиги чемпионов с загребским "Динамо" признал, насколько важно было его команде выйти в групповой турнир, информирует Террикон. - Для нас очень важен выход в групповой турнир Лиги чемпионов после двух хороших игр - в Донецке и здесь, в Загребе. Мы очень сильно хотели попасть в Лигу и добились этого. Думаю, что счет и в первом, и во втором матчах с загребским "Динамо" соответствовал тому, что происходило на поле. Мы очень хорошо изучили соперника. Конечно, можно сказать, что "Динамо" нынешнего года отличается от той команды, которая была сезон тому назад. Наши соперники потеряли ряд ведущих игроков. Тем не менее, следует сказать, что мы показали игру во всех компонентах превосходящую действия противника. Наши футболисты сегодня хорошо интерпретировали игру, уверенно выглядели тактически. "Динамо" я желаю успехов в Кубке УЕФА, а нам, соответственно, удачной жеребьевки завтра. Наш следующий приоритет – выход из группы. Считаю, это пока важнее, чем то, что происходит в чемпионате Украины. - Это было легче, чем вы могли предположить? - Действительно, я ожидал, что игра будет куда сложнее. Особенно, после последних двух выигрышей "Динамо" в первенстве Хорватии. Мы были уверены, что после таких успехов наш противник будет полностью мобилизован, станет прессинговать по всему полю. Но мы подготовились к этому: легко выходили из-под их опеки, наша защита очень хорошо контактировала со средней линией. Выбирая сегодня состав, мы отдали предпочтение взрывным футболистам. Имелось в виду, что "Динамо" будет атаковать, то есть за спинами их обороны откроются свободные зоны - и здесь пригодится скорость. - Почему даже в запасе не было Гладкого и Селезнева? - И Селезнев, и Гладкий, и еще Жадсон – несколько более медлительны, чем те игроки, которые сегодня были на поле. Я имею в виду Луиса Адриано, Морено и Виллиана. Решено было расположить в середине поля Дуляя, который отлично действовал за счет своего опыта. Кроме того, этот игрок всегда выполняет тактические задумки тренера. Думаю, что Дуляй сегодня был лучшим на поле. - Можно ли назвать выход в Лигу отправной точкой нового "Шахтера"… - Мы вернемся назад в Донецк, и проблемы все так же будут. Никто, к сожалению, не писал, что в матче с "Металлистом" фиксировалось положение вне игры, которого и близко не было, как и о Львове, и многих других моментах... Хорошо, что сейчас мы сконцентрированы на Лиге чемпионов, где играют в открытый футбол и нет команд, которые все 90 минут стоят в своей штрафной площадке.