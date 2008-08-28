Суркис: Собираемся приобрести центрального защитника

28 августа 2008, 10:40

С нетерпением журналисты ожидали в микст-зоне стадиона Динамо президента клуба Игоря Суркиса. Сперва, спустившись в раздевалку, Игорь Михайлович поздравил команду, а затем вдоволь удовлетворил интерес пишущей и снимающей братии, подробно ответив на все вопросы, сооющает «Спорт Экспресс». - Вы, как президент клуба после первого матча в Москве вели себя сдержано, но теперь-то можете сказать, что мы "порвали" Спартак? - Вы правильно заметили: я, как официальное лицо, после первой игры не мог сказать во всеуслышание, что мы прошли Спартак, хотя в душе это и понимал. Да и все прекрасно осознавали, что в Москве мы решили свою задачу. Но сегодня команда играли перед своими болельщиками. Если бы матч закончился вничью, у них бы было не такое настроение, как после победы 4:1. Вы слышали, какие речовки кричали в наш адрес болельщики Спартака, пытаясь оскорблениями компенсировать несостоятельность своей команды на футбольном поле. Динамо это понимало, поэтому после каждого гола, который забивала команда, ребята подбегали к трибунам и демонстративно показывали – "это для вас!". Я считаю, что сегодня произошло историческое событие, и не нужно приуменьшать его значимость, говоря о том, что Спартак был в плохой форме. Может, это мы были в очень хорошем состоянии, поэтому москвичи и были разгромлены и в первом, и в ответном поединках. Динамо победило с общим счетом 8:2, а до этого, кроме как в матче с ЦСКА в российском чемпионате, я не видел положенный на лопатки Спартак. А вчера из стана красно-белых звучали лозунги, мол, почему бы им не забить два быстрых мяча. В футболе ведь бывает всякое... Я действительно считаю эту победу исторической, так как она была добыта не над кем-нибудь, а над Спартаком - основным соперником киевского Динамо, который боролся с нами еще в союзном чемпионате, и благодаря которому киевляне добивались славы. Для Валерия Васильевича Лобановского самым большим удовольствием было обыграть не московские ЦСКА, Торпедо, Локомотив, или Динамо, а именно Спартак. Он говорил, что получал истинное наслаждение от этого. Почему? Так, наверное, исторически сложилось. У москвичей была своя школа и великий тренер Бесков. Сегодня от тех времен в Спартаке ничего не осталось, это нужно признать. Но зато сейчас в команде работает поколение людей, которые в то или иное время играли за Спартак и приносили ему славу. Это и Ледяхов, и Черчесов, и Карпин, который работает генеральным директором, а до этого был Шавло. У них все происходит точно так же, как было и у нас. Но, к сожалению, любовь к своим кумирам иногда приносит вред, я это прямо вам говорю. В нашем случае оптимальным вариантом было приглашение Юрия Павловича Семина. - Вы знаете, как сыграл Шахтер? - Да, выиграл 3:1. Я их поздравляю. - В четверг команда отдыхает? - Ребята в 10 часов утра едут на восстановительные процедуры, для того, чтобы мы посмотрели, в каком состоянии они находятся. Только что в раздевалке сказал команде огромное спасибо за то, что они сделали. Но впереди ответственейшая игра 31-го августа, в которой мы должны достойно выступить и остановить нашего лидера или, во всяком случае, постараться это сделать. И начинать готовиться к матчам группового этапа Лиги чемпионов. Праздновать нам некогда. Мы должны сначала закончить сезон, а во время отпуска уже праздновать. - Какие ваши впечатления от игры Богуша? - Сегодня, например, он мне очень понравился. Это хорошо, что он смело идет в борьбу. Но не стоит петь ему дифирамбы. Поверьте мне, Саша Шовковский еще не сказал своего последнего слова. Будем расставлять акценты так: Шовковский – основной голкипер, а Богуш это вратарь, который пытается его вытеснить и занять место в воротах. Конкуренция – это хорошо. - Как себя чувствует Горан Саблич? - Он уже восстановился после травмы и, я думаю, в ближайшее время сможет играть. Он тоже составит конкуренцию в защите. Вполне может быть, что у нас получится совершить еще один трансфер. Завтра-послезавтра все прояснится. Собираемся приобрести центрального защитника. Также с нетерпением ждем возвращения в строй Олега Гусева. Что это даст? Гусев – скорость и мобильность команды. Невозможно провести весь цикл с помощью 13-14 футболистов. Надеюсь, что на динамовском стадионе, где мы будем играть матчи Лиги чемпионов, мы наконец-то подарим болельщикам праздник. Судя по поддержке на сегодняшней игре, они этого заслужили. - В четверг жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Какую команду хотели бы видеть соперником Динамо? - Вы знаете, на протяжении многих лет, будучи президентом клуба, я всегда присутствовал на жеребьевке. В этом же году мы впервые едем с Юрием Семиным, который также изъявил желание лично присутствовать на жеребьевке, и генеральным директором Резо Чохонелидзе. Вылетаем завтра в 12 часов дня. Я человек суеверный и, надеюсь, что это, может быть, тоже что-то изменит. Наверняка мы все-таки будем в четвертой корзине. В групповом этапе слабых команд нет, со всеми нужно выходить и бороться. И если мы сыграем так же, как в первом тайме со Спартаком, я вам гарантирую, что того позора, который мы испытывали последние два года, больше не будет.

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