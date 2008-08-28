Видич хочет в Испанию

Центральный защитник Ман.Юнайтед и сборной Сербии Неманья Видич признался, что хочет сменить обстановку и поиграть в испанской Примере, сообщает «Спорт Экспресс». "Не хочу больше жить в Англии, это точно. Солнце здесь бывает очень редко. Да, зимой тут не так холодно, но летом температура редко поднимается выше 20 градусов. И постоянно идет дождь. Я бы хотел попробовать свои силы в каком-нибудь другом чемпионате. Может быть, в Испании", - говорит Видич. "В России и Сербии люди живут практически одинаково. В Англии же все по-другому. Все постоянно заняты, общаются только во время перерыва на обед. Вечером все бегут домой и смотрят телевизор, так как завтра им нужно рано вставать", - жалуется защитник Ман.Юнайтед. "Только на выходных я могу встретиться со своими друзьями. Но для футболистов уик-энд - самые важные дни недели. В России мне было легче. А в Англии и поговорить толком не с кем", - заключил серб.