Ларисса продолжает собирать звездных ветеранов

Греческий клуб Ларисса снова удивляет. Команду пополнил некогда блиставший в Ньюкасле Лоран Робер. 33-летний француз перебрался в Грецию из Канады, где он защищал цвета клуба Торонто, выступавшего в MLS. С Лариссой Лоран подписал контракт на два года, сооющает «Спорт Экспресс». За свою карьеру Робер играл за Монпелье, ПСЖ, Ньюкасл, Портсмут, Бенфику, Леванте, Дерби и Торонто. Отметим, что в Лариссе выступают такие известные личности как Никос Дабизас (35 лет), Нолберто Солано (33), Мбо Мпенза (31) и Мацей Журавски (почти 32).