Эскобара, Коллера и О Сока вызвали в сборные

Четыре футболиста самарских «Крыльев Советов» получили приглашения в национальные сборные. Защитник О Бом Сок вызван в сборную Южной Кореи, которая 5 сентября в Сеуле проведет товарищеский матч со сборной Иордании, а 10 сентября в Шанхае – игру отборочного цикла чемпионата мира со сборной Северной Кореи. Полузащитник Хуан Карлос Эскобар получил приглашение в сборную Колумбии, которая в рамках отборочного турнира чемпионата мира 6 сентября примет в Боготе сборную Уругвая, а 10 сентября сыграет в Сантьяго со сборной Чили. Нападающий Ян Коллер вошел в расширенный список сборной Чехии, которая 10 сентября проведет в Белфасте отборочный матч со сборной Северной Ирландии, сообщает «Газета.Ru».