Робиньо сыграет в «Челси» против «Тоттенхэма»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» надеется окончательно оформить свой переход в лондонский «Челси» в четверг или пятницу и уже сыграть за английскую команду в этот уик-энд. «Мы уверены, как никогда в том, что сделкуа уже совершена. Но осталось уладить некоторые детали. Сколари хотел видеть в своей команде двух новых игроков - Деку и Робиньо. Первый уже является полноценным футболистом в нашей команде. Я считаю, что «Челси» способен составить конкуренцию лучшим клубам и без бразильца, но вместе с ним мы сможем достичь еще большего», – приводит слова исполнительного директора английского клуба Питера Кеньона «Газета.Ru».