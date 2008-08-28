«Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов в дополнительное время

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники основного турнира. Английскому "Ливерпулю" для выхода в групповой этап пришлось играть дополнительное время в ответном матче с бельгийским "Стандартом". Единственный гол в этой встрече на 118-й минуте забил голландский форвард "Ливерпуля" Дирк Кейт, сообщает «Лента.ru». В ночь с 27 на 28 августа участниками Лиги чемпионов также стали украинский "Шахтер", итальянская "Фиорентина", испанский "Атлетико", кипрский "Анортосис", румынская "Стяуа", английский "Арсенал", французский "Марсель", турецкий "Фенербахче", швейцарский "Базель". Вечером 27 августа из борьбы в Лиге чемпионов выбыл московский "Спартак". В ответном матче он вновь уступил киевскому "Динамо" со счетом 1:4. В Лигу чемпионов также вышел представитель Белоруссии борисовский БАТЭ и датский "Ольборг". Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в Монако в четверг, 28 августа, в 20:00 по московскому времени. Единственный российский участник Лиги чемпионов питерский "Зенит" посеян в третьей корзине. Это означает, что его соперниками в групповом турнире точно не будут "Базель", "Фенербахче", "Марсель", "Стяуа", греческий "Панатинаикос", французский "Бордо" и шотландский "Селтик".