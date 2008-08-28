Украинский шахматист Василий Иванчук выиграл Мемориал Михаила Таля. Накануне в последнем, 9-м туре кругового турнира все партии завершились вничью, не повлияв, таким образом, на итоговое распределение мест, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации. Иванчук белыми удовлетворился быстрой ничьей с неудачно выступавшим Алексеем Шировым (Испания). Этот результат гарантировал украинцу чистое первое место с результатом 6 очков из 9 возможных, информирует «Советский спорт». Из четырех потенциальных преследователей никто не сумел приблизиться к лидеру. В парах Борис Гельфанд (Израиль) - Александр Морозевич (Россия) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Владимир Крамник (Россия) также были зафиксированы короткие ничьи. Экс-чемпион России Евгений Алексеев белыми пытался победить венгра Петера Леко, но не сумел добиться заметного перевеса и смирился с ничьей. Дольше всех продолжалось противоборство Гаты Камского (США) и Руслана Пономарева (Украина), но с тем же мирным исходом. Итоговая расстановка: Иванчук (6 очков), Морозевич, Пономарев, Гельфанд и Крамник (по 5), Леко (4,5), Алексеев и Камский (по 4), Мамедьяров (3,5), Широв (3). Мемориал Михаила Таля получил наивысшую XX категорию (средний рейтинг участников - 2745). Матчи кругового турнира проходили в Москве в демонстрационном зале ГУМа.