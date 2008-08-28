Чех: Такой шанс бывает раз в жизни

Сегодня стало известно, что голкипер «Луча-Энергии» Марек Чех перейдет в московский «Локомотив». Покидая Владивосток, он не мог не сказать слова благодарности приморцам, информирует «Советский спорт». - Марек, что для тебя значат эти два года проведенные в «Луче-Энергии»? - За это время ко многому здесь привык, познакомился с новыми людьми. С полной уверенностью могу сказать, что попал в хорошую команду. Играть в Российской Премьер-Лиге – очень важный шаг в моей карьере. Конечно, мне сложно уходить, но отказаться от предложения «Локомотива» не мог. Такой шанс бывает раз в жизни, когда хороший, с амбициями клуб заинтересован в тебе. Я не мог не использовать этот шанс. Сейчас мне предстоит знакомство с командой, с тренерским штабом. Буду добиваться того, чтобы играть, тем более, раз клуб заинтересован во мне, думаю, что с этим проблем не будет. Хоть в «Локомотиве» сейчас нет чешских футболистов, они есть в других столичных клубах, скучно мне не будет. - Есть что вспомнить? - Конечно! Мы сыграли много хороших матчей, которые я буду вспоминать всегда. Но больше всего мне нравилось, когда мы играли на своем домашнем стадионе. Когда команда забивала голы, и все десять тысяч болельщиков радовались, кричали и обнимались. Это просто незабываемо! Спасибо всем болельщикам за поддержку! - Что хочешь пожелать «Лучу-Энергии»? - Я очень хочу, чтобы «Луч-Энергия» остался в этом году в Премьер-Лиге. Сейчас команда очень хорошо усилилась, и качество игры стало на порядок выше. Это не та команда, которая должна «вылетать» в Первый дивизион. Хочу, чтобы в следующем году «Луч-Энергия» играл уже на высших строчках в турнирной таблице, а не боролся за выживание. - Что хочешь сказать болельщикам? - Спасибо всем за то, что меня хорошо приняли в команде, спасибо за поддержку и прошу, поддерживайте свою команду также хорошо и дальше.