Кличко: Мне очень жаль Питера

Вчера в Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о том, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Сэмюэлом Питером и обладателем почетного чемпионского звания по версии этой организации Виталием Кличко состоится 11 октября в Берлине. Виталий Кличко был полон энергии и уверенно заявил, что он готов к возвращению на ринг и завоеванию чемпионского пояса WBC — событию, которое впишет его имя и имя его младшего брата чемпиона WBO и IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко в историю бокса, как двух родных братьев, одновременно владеющих чемпионскими титулами в самой престижной весовой категории, сообщает «Советский спорт». «Выражаю благодарность всем, кто работал над тем, чтобы этот бой состоялся. Я рад объявить о своем возвращении. Я счастлив вернуться на ринг и сразиться за свой титул. Мне очень жаль Питера, — заявил Виталий. — Скептики говорят, что я не смогу победить из-за трехлетнего перерыва, однако я не проиграл свой титул в бою. Я очень уважаю г-на Лу Дуву, однако его боксеры всегда обещают меня нокаутировать, но у них не получается. Г-н Дува готовит Питера к победе нокаутом, но этого не будет. Я не недооценивают Питера. У него хороший удар. Я приложу все свои силы к тому, чтобы победить и вернуть себе свой чемпионский титул, чтобы мы с Владимиром стали первыми братьями, одновременно владеющими чемпионскими титулами. Это цель чрезвычайно мотивирует меня. Я обещаю, что бой будет непростым, но до подсчета судейских записок дело не дойдет. Возможно, я закончу его в четвертом-шестом раундах. У меня есть много сюрпризов для Питера». Обычно пунктуальный Сэмюэл Питер опоздал на пресс-конференцию почти на час и выразил свои сомнения в том, что Виталий все же выйдет на ринг 11 октября. «Я все еще сомневаюсь в том, выйдет ли он на ринг, — сказал с улыбкой Питер и сложил руки в молитвенном жесте. — Я подписал контракт пять месяцев назад. Они подписали его только вчера, по крайней мере, они так сказали». Питер пообещал нокаутировать Виталия Кличко 11 октября, а затем взять реванш у его брата Владимира, которому он проиграл решением судей в 2005 году. «Я очень рад присутствовать здесь, и хочу внести ясность в данную ситуацию — Я настоящий чемпион мира, — заявил Питер. — Виталий, ты ни разу не побеждал чемпиона мира. Ты говоришь, что ты чемпион, но ты им не являешься. Ты не можешь называться чемпионом до тех пор, пока ты не победишь меня, но ты не сможешь этого сделать. Я провел 31 бой и никогда никого не избегал. Однажды я боксировал с поврежденной барабанной перепонкой и потерял 25 фунтов (11 кг) за бой, однако я продолжал драться. Я нокаутирую Виталия. Верьте мне. Я нокаутирую Виталия, а затем побью его брата Владимира Кличко. В этом не может быть сомнений».