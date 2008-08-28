Джеррард пропустит матчи сборной Англии из-за операции

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард нуждается в операции на паховых кольцах, и это, скорее всего, не позволит ему сыграть в первых отборочных матчах к чемпионату мира-2008 за национальную команду. Об этом в среду заявил главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, информирует «Советский спорт». Джеррард играл против льежского «Стандарда» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, но сейчас идет разговор о том, что полузащитник пропустит 10-15 дней. «У Стивена проблемы с пахом, - заявил Рафаэль Бенитес. – И ему предстоит операция. Несколько матчей он играл через боль. Это плохо сказывается на его форме, и мы решили, что эта неделя – лучший момент для операции».