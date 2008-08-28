Бенитес: Главное, что прошли дальше

Несмотря на не совсем уверенную победу над льежским «Стандартом» тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес остался скорее доволен игрой, передает «Спорт.com.ua». «Я был очень рад, когда Куйт забил победный гол, - сказал он в интервью официальному сайту. – Каждую игру он невероятно старается. Мы знали, что будет непросто. Они с первом минуты играли хорошо и мы знали, что они будут действовать на контратаках, поэтому нам пришлось непросто до самого конца. Самое позитивное то, что мы играли чуть лучше против такой хорошей команды, и это значит, что команда действительно много работает над собой. У нас были перерывы в подготовке из-за игр за сборные и многие футболисты были не готовы, но главное, что мы прошли дальше, и теперь сможем продолжать работать вместе».