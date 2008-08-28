Бишоп остается в Украине

Как сообщил «Спорт.com.ua» вице-президент Федерации регби Украины Владислав Булгаков, достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта с главным тренером национальной сборной по регби-7 Майклом Бишопом. Австралиец дал согласие на работу со сборной Украины в течение четырехлетнего цикла до следующего чемпионата мира. Уже практически расписан план подготовки национальной сборной на этот период. Также Бишоп планирует серьезное омоложение состава с прицелом на будущее. Напомним, что под руководством Майкла Бишопа заняла восьмое место на чемпионате Европы в Ганновере, не сумев пробиться в финальный турнир Мундиаля, который состоится в 2009 году в Дубаи.