Яковенко: В «Андерлехте» изменений нет

Приходится констатировать - один из самых титулованных клубов Бельгии переживает сейчас не лучшие времена. Недавнее поражение в единоборстве с белорусским БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов успело стать притчей во языцех. А в очередном туре чемпионата «Андерлехт», ведя 2:0 к 25-й минуте матча, умудрился быстро растерять преимущество - уже к концу тайма счет стал ничейным, информирует «Спорт.com.ua». Примечательно, что наставник команды Ариэль Якобс, желая усилить атакующую мощь брюссельского клуба, сразу после перерыва ввел в игру нашего Александра Яковенко. И хотя молодой футболист своим голом так и не отметился (а моменты были), игрок молодежной сборной Украины смотрелся очень неплохо. - Жаль что в итоге упустили победу, - рассказывал Яковенко в беседе. - Мог забить и я, но, к сожалению, не получилось... - Тем we менее, «Гент» от вас «пострадал» - защитник Сулер (кстати, именно он на 44-й минуте сравнял счет) был удален с поля как раз за фол на Яковенко... - Выходил один на один с вратарем, а Сулер зацепил меня сзади - за это и получил красную. - В. последнее время вам зачастую приходилось играть в полузащите - как чувствовали себя на острие атаки? - Поставили впереди - сыграл нападающего, мне понравилось. Ничего нового для меня в этом не было, я ведь и раньше играл на позиции форварда. Сейчас моя задача - играть, как только предоставляется такая возможность, показывать себя с лучшей стороны, бороться за место в составе. - На старте сезона вы пропустили несколько матчей, в том числе и противостояние с чемпионом Белоруссии, завершившееся для «Андерлехта» полным провалом. Как переживают в клубе «вылет» из еврокубков? - На сборах получил небольшое сотрясение, поэтому и не играл, но теперь уже все нормально. Что касается игр с БАТЭ - честно говоря, было очень обидно. Такого поворота событий не ожидал никто. Без еврокубков чувствуешь себя как будто бы не в своей тарелке - привыкли играть дважды в неделю, и теперь ощущается какой-то дискомфорт. Но ничего, жизнь продолжается. Теперь нужно постараться выиграть внутренний чемпионат, Кубок Бельгии, и готовиться к европейским стартам в следующем сезоне. - Поговаривали, что неучастие в европейских турнирах может больно ударить по кассе «Андерлехта». В клубе на мелочах экономить не стали? - Нет, ничего не изменилось.«Андерлехт» - солидный клуб, и сумеет достойно пережить непростой период. - На прошлой неделе «Андерлехт» приобрел российского нападающего Дмитрия Булыкина. Как отнеслись в команде к его появлению? Вы рады этому трансферу? - Конечно! Теперь есть с кем поговорить по-русски, стало веселее. И в команде, по-моему, все довольны. Жаль, что Дима еще не мог помочь нам в игре с «Гентом» - заявить его еще не успели... - Какие впечатления остались у вас после поездки в украинскую «молодежку»? Результатом она, к сожалению, не порадовала... - Хоть мы и уступили болгарам, впечатления все равно положительные. В сборную, на родину всегда приезжаю с огромным удовольствием. Да и играли мы, в общем-то неплохо, создали много голевых моментов. Спарринги на турнире Лобановского стали хорошей репетицией перед официальными матчами. Вот там уже будет иметь значение показанный результат.