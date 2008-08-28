Шустер: Незачем думать о Лиге чемпионов

Несмотря на победу над «Спортингом» со счетом 5:3 и выигранный Trofeo Bernabéu, тренер мадрилского «Реала» Бернд Шустер после матча был не в духе и почти не отвечал на вопросы журналистов, информирует «Спорт.com.ua». «Первый тайм был, несомненно, лучшим. Мы реализовали моменты, хорошо играли в пас, забили 5 голов, ну и соперники нам очень помогли, потому что думали, что игра начинается в 11 часов, - сказал немец, имея в виду, что «Спортинг» разыгрался только ко второму тайму. – Это очередной трофей и неплохое начало сезона. Мне больше нечего сказать. Нет, я не думаю о Лиге чемпионов, потому что это необязательно. Я устал и хочу домой», - завершил пресс-конференцию Шустер.