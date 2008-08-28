Джеррард выбыл из строя на 2 недели

Победа «Ливерпуля» над льежским «Стандартом» была омрачена новостями о том, что капитан команды Стивен Джеррард пропустит несколько недель из-за травмы, передает «Спорт.com.ua». Сегодня футболисту предстоит пройти операцию на паховых кольцах, которые давно его беспокоят, после чего он не сможет выйти на поле как минимум две недели. «Я очень расстроен из-за Стивена, - сказал тренер «красных» Рафаэль Бенитес. – Мы знали, что у него проблемы, но он говорил, что будет играть, несмотря на боль. Это несерьезная операция, но дней 10-15 он играть не сможет».