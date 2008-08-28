Венгер: Все благодаря Сеску

Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен уверенной победой своей команды над «Твенте» со счетом 4:0, особенно после неожиданного поражения от «Фулхэма» на прошлой неделе. Одним из главных творцов успеха француз считает Сеска Фабрегаса, который тогда отсутствовал из-за травмы, передает «Спорт.com.ua». «Мне кажется, Сеск привнес в команду спокойствие и уверенность и, в целом, у нас был хороший баланс, - цитирует Венгера Goal.com. – Я чувствовал, что вся команда играет намного острей и физически лучше готова, чем в субботу. Поэтому нам было легче победить. Отдача игроков после субботнего разговора была очевидна. Было единство, сплоченность, концентрация и эффективность, это именно то, что нужно в такой важной игре, когда многое поставлено на карту». Арсен также объяснил свою замену Фабрегаса во втором тайме. «Я заменил Сеска, потому что он только восстановился после растяжения, а в субботу нам предстоит играть еще один матч портив «Ньюкасла», - сказал француз.