Тимощук: Не факт, что Дани сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Капитан петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук не исключает появления Данни на поле в матче за Суперкубок Европы против «Манчестер Юнайтед». «В четверг Данни первый раз тренировался с нами, но не факт, что он будет задействован. Это будет решать тренер. Данни находится в хорошем состоянии. Проблем с адаптацией у него никаких не будет, у нас дружный коллектив, и новичков мы всегда принимаем хорошо. Думаю, что «Манчестер» приедет побеждать, - считает Тимощук. - У них будет основной состав, для них этот трофей тоже важен, как и для нас. Надеюсь, что нашей команде удастся продемонстрировать хороший, красивый и результативный футбол», – приводит слова футболиста «Спорт».