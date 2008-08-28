Хоккей. Беларусь подала заявку на проведение ЧМ

Белорусская Федерация хоккея с шайбой (ФХРБ) подала заявку на проведение в Минске чемпионата мира 2014 года, сообщает «Спорт Экспресс». Планируется, что матчи мирового первенства будут проходить на двух ледовых стадионах - "Минск-Арене" и "Арене-Чижовка". "Минск-Арена", строительство которой завершится в 2009 году, будет вмещать пятнадцать тысяч зрителей, а "Арена-Чижовка" - десять тысяч человек (ее планируется возвести к 2012 году). По словам главы ФХРБ Владимира Наумова, Белоруссия готова к принятию чемпионата мира, поскольку в последние годы хоккей в стране успешно развивается. Наумов отметил, что турниры подобного уровня в республике еще не проводились. За право проведения турнира в 2014 году Белоруссия поборется с Чехией, Венгрией, Украиной и Латвией. Чемпионат мира 2009 года пройдет в Швейцарии, а в 2010 году турнир состоится в Германии.