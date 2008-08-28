Именем Хиддинка назовут водку

Именем главного тренера сборной России по футболу Гууса Хиддинка планируется назвать водку. В середине августа 2008 года компания "ОСТ-аква" подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков "Хиддинка" и Hiddinka для выпуска алкогольных напитков, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на газету "Ведомости". Директор по стратегическому маркетингу компании "ОСТ-аква" Александр Анфиногенов предположил, что бренд получит популярность среди "патриотически настроенных потребителей". По словам Афиногенова, планы по производству напитка будут рассматриваться в середине сентября. Планы ОСТ вызвали возмущение фонда "Национальная академия футбола", который финансирует контракт Хиддинка. Председатель правления фонда Сергей Капков пригрозил компании судом в том случае, если в продаже появится водка "Хиддинка". По словам Капкова, Хиддинк ведет здоровый образ жизни и не разрешит выпускать алкогольный напиток, названный его именем. В июне 2008 года сборная России под руководством Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Россияне дошли до полуфинала, где уступили испанцам, которые стали победителями турнира.