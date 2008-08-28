Аршавин: Тема с моим переходом в «Тоттенхэм» закрыта

Форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что после покупки «Тоттенхэмом» нападающего «Спартака» Романа Павлюченко, тема его трансфера в английский клуб закрыта. «Как мне объявили о том, что лечу в Монако? А почему мне должны об этом как-то особо объявлять? Я ведь игрок «Зенита». На утренней тренировке сказали, что в Монако летят все – меня никак не выделяли. Все прекрасно понимают, что перед такой игрой все посторонние мысли улетучиваются сами собой. Во-первых, это матч за европейский трофей. Во-вторых, он проходит в таком прекрасном месте. В-третьих, к нему приковано огромное внимание в футбольном мире. Да и просто сыграть с «Манчестер Юнайтед» – что может быть интереснее? Тем более что «Зенит», если мне не изменяет память, с этим клубом никогда еще не встречался. Кроме всего прочего, это отличный шанс лишний раз показать себя Европе. За день настроение измениться не может. Но на моей игре оно никак не скажется. У меня такое ощущение, что во всей этой истории с переходом можно уже поставить точку. Что касается того, что «Тоттенхэм» купил Павлюченко, это выбор клуба. Если они захотели Романа, они его купили. Думаю, с покупкой Павлюченко тема Аршавина для лондонского клуба закрыта. Честно говоря, мне уже надоело обсуждать эту тему. Хочется просто играть в футбол. Думаю, что клуб в лице Данни приобрел сильного футболиста, а это всегда хорошо. Поиск позиции для него – не в моей компетенции. А конкуренция еще никому не вредила. Думаю, проблем не будет ни у Данни, ни у команды. Как «Зенит» настроен перед Суперкубком? Все нормально. Для нас это очень важная игра, поэтому настраивать на нее никого не надо. Не знаю, кто может считать эту игру чуть ли не товарищеской. Думаю, о несерьезности этого трофея говорят обычно только команды, проигравшие матч за него», – сказал Аршавин в интервью «Спорт Экспресс».