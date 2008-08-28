Плавание. Фелпс устроит комедию

Обладатель восьми золотых наград пекинской Олимпиады американский пловец Майкл Фелпс сыграет в нескольких комедийных этюдах в рамках популярного американского телешоу "Saturday Night Live". Он выступит совместно с хип-хоп-исполнителем Лилом Уэйном, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт Thrfeed.com. Премьера нового сезона шоу состоится 13 сентября на телеканале NBC. "Saturday Night Live" - вечернее музыкально-юмористическое шоу, которое выходит на канале NBC с октября 1975 года. Трансляция передачи ведется из нью-йоркского небоскреба в Рокфеллер-центре. Организаторы шоу приглашают в студию знаменитых актеров, музыкантов, деятелей культуры и искусства, которые принимают участие в постановках и скетчах программы. Фелпс будет не первым спортсменом, приглашенным на шоу "Saturday Night Live". В разные годы в студии программы выступали хоккеист Уэйн Гретцки и американские футболисты Том Брэди и Пейтон Мэннинг, которые также участвовали в юмористических постановках. Майкл Фелпс завоевал на Олимпиаде-2008 восемь золотых медалей в восьми дисциплинах. Таким образом, он побил рекорд своего соотечественника пловца Марка Спитца, который в 1972 году на Играх в Мюнхене выиграл семь наград высшего достоинства. В настоящее время 23-летний Фелпс является самым титулованным спортсменом на планете. Всего за карьеру спортсмен завоевал 14 золотых олимпийских медалей.