Теннис. Оглашен состав Кубка Кремля

Организаторы теннисного турнира "Кубок Кремля", который проводится Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), объявили состав участников соревнований. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира. В женском турнире в одиночном разряде выступят чемпионка Олимпийских игр 2008 года и обладательница Кубка Кремля 2007 года Елена Дементьева, а также серебряная медалистка пекинских Игр Динара Сафина. Кроме того, в соревнованиях примут участие Светлана Кузнецова, Анна Чакветадзе, Вера Звонарева и Надежда Петрова. Также свое участие в турнире подтвердили сестры Серена и Винус Уильямс из США и вторая ракетка мира сербская спортсменка Елена Янкович. Свое согласие на участие в соревнованиях в мужском одиночном разряде дали известные российские теннисисты: обладатель Кубка Кремля 2007 года Николай Давыденко, Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Игорь Куницын и Марат Сафин. Турнир "Кубок Кремля" будет проходить с 4 по 12 октября в Москве в спорткомплексе Олимпийский". Призовой фонд женских соревнований - 1 340 000 долларов, мужских - 1 098 000 долларов.