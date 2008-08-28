Скала готов вновь возглавить "Спартак"

Бывший наставник московского «Спартака» Невио Скала считает, что причина последних неудач московской команды - неправильная трансферная политика и отсутствие командного духа. Итальянский специалист также отметил, что был бы не против вновь поработать со «Спартаком». «В коллективе очень важен командный дух, как раз его и не хватает футболистам, - заметил Скала. - Уход Егора Титова стал сильнейшим психологическим ударом для ребят. Остальные теперь тоже не знают, что будет завтра. Я переживаю за «Спартак», и если бы мне предложили встать у руля команды, я бы не отказался», – приводит слова итальянца «Газета.Ru».