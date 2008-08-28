Гиггз: Мы рассчитываем только на победу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что его партнеры по команде нацелены только на победу в матче за Суперкубок УЕФА. «На это раз мы сделаем все для успеха, - приводит слова 34-летнего футболиста «Газета.Ru». – Суперкубок УЕФА – это приз, который ты всегда держишь в голове и хочешь иметь в своей коллекции. Для каждого этот поединок станет особым. Тем более, что и болельщиков будет очень много. В прошлый раз мы уступили трофей и горим желанием реабилитироваться. Тем более эта будет приятно победить в начале сезона».