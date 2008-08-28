Оглашен состав сборной Словакии на матчи ЧМ-2010

Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс огласил состав футболистов, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата мира-2010, против сборных Северной Ирландии и Словении, информирует «Газета.Ru». Вратари: Штефан Сенецки («Анкараспор»), Ян Муха («Легия»); Защитники: Мартин Шкртел («Ливерпуль»), Ян Дюрица («Сатурн»), Петер Пекарик («Жилина»), Мартин Петрас («Триестина»), Марек Чех («Вест Бромвич»), Радослав Забавник («Терек»); Полузащитники: Мирослав Кархан («Майнц-05»), Марек Сапара («Русенборг»), Марек Хамсик («Наполи»), Станислав Шестак («Бохум»), Душан Свенто («Славия»), Здено Штрба («Жилина»), Ян Козак («Артмедия»); Нападающие: Филип Холошко («Бешикташ»), Марек Минтал («Нюрнберг»), Роберт Витек («Нюрнберг»), Мартин Якубко («Химки»), Филип Себо («Валансьен»).