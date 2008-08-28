Павленко: Предоставили "Динамо" слишком много пространства

Вчера московский "Спартак" проиграл в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевскому "Динамо" со счетом 1:4 и выбыл из борьбы в турнире. После матча хавбек красно-белых Александр Павленко отметил, что его команда играла пассивно и предоставляла сопернику слишком много пространства, информирует «Спорт Экспресс». "Я не могу выразить причину в каком-то одном предложении, слове, - сказал Павленко. - Тяжело сказать, но, в принципе, давали слишком много пространства футболистам "Динамо". Мы не играли агрессивно, распустили соперника, они делали все, что хотели. Плюс много брака в нашей игре. Но это уже вторая причина".