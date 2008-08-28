IBF назначила конкурс заявок на проведение боя Поветкин - Кличко

По решению Международной федерации бокса (IBF) 16 сентября состоится конкурс заявок на организацию поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, информирует «Спорт Экспресс». Отметим, что четыре недели, отведенные IBF на переговоры между представителями боксеров, истекли еще в середине августа, однако соглашение так и не было достигнуто. Основным камнем преткновения стал вопрос о правах на телевизионную трансляцию: в Германии встречи с участием Александра Поветкина разрешено показывать только телеканалу ARD, тогда как Владимир Кличко связан контрактом с каналом RTL. Предположительной датой поединка является 29 ноября. При проведении конкурса заявок права на организацию боя получает сторона, гарантировавшая наибольшую сумму гонорара его участникам. Предложения подаются в IBF в закрытых конвертах, которые вскрываются в назначенный срок в присутствии представителей обоих спортсменов.