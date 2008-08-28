Сарсания: Ситуация с Аршавиным прояснится в течение двух дней

Советник президента "Зенита" по трансферным вопросам Константин Сарсания в интервью радио "Маяк" заявил, что ситуация с переходом Андрея Аршавина должна проясниться в течение двух дней. Об этом сообщает «Спорт Экспресс». - У нас осталось два дня, - отметил Сарсания. - И за эти два дня будет наконец поставлена точка в этом вопросе. И так все это уже до предела затянуто. Что касается того, выйдет ли Аршавин в матче за Суперкубок или нет, то это будет решать главный тренер Дик Адвокат. Если Андрей остается в клубе, то, скорее всего, он выйдет на поле. - Что думаете о предстоящем матче с "Манчестером Юнайтед"? - Мы с Диком Адвокатом думаем, что очень почетно принять участие в этом матче. Но никакой боязни нет, чемпионат в Англии только начинается, и наши ребята готовы достойно выступить. Мы нацелены на победу. Для любого футболиста почетно выиграть Суперкубок Европы. С некоторыми это происходит один раз в жизни. В любом случае приятно сыграть достойно с одной из сильнейших команд мира, плюс еще войти в историю. - Стоил ли новичок команды Данни тех денег, которые за него заплатил "Зенит"? - Чтобы понять это решение, надо понять задачи, которые поставлены перед клубом. Нам нужны такие футболисты, которые выведут команду на более высокий уровень. И приобретение Данни как раз поможет команде двигаться в этом направлении. Это один из лучших игроков, который адаптирован к российскому чемпионату. Кроме того, ему всего 24 года. Все это подвигло клуб на принятие решения.