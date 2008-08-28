Питер Кеньон: Трансфер Шевченко в «Челси» нельзя считать ошибкой

Исполнительный директор «Челси» Питер Кеньон не согласен с теми, кто говорит, что покупка Шевченко «Челси» два года назад была ошибкой. «Честно говоря, я сыт по горло обвинениями в адрес клуба и самого Шевы. Люди занимаются подсчетами, сколько «Челси» заплатил за каждый его гол. Это все ерунда. Не хочу давать уроки бухгалтерского учета, но на протяжении контракта списываются определенные суммы. Мы не выбрасываем деньги на ветер, как многие полагают, мы вкладываем их. В течение времени действия контракта вы пользуетесь услугами купленного игрока, а затем продаете его. Активы этого бизнеса – футболисты. На все нужно смотреть прагматично, иногда сделки получаются не очень удачными. Сейчас мы купили Деку за 8 миллионов фунтов. Это можно считать самым выгодным трансфером года в Европе. Всегда нужно учитывать обстоятельства каждой конкретной сделки. Мы считаем трансферную политику «Челси» последних лет успешной», – цитирует Кеньона СПОРТ СЕГОДНЯ. Напомним, что Андрей Шевченко вернулся в «Милан» на правах аренды с правом выкупа по окончании сезона. Детали сделки сторонами не разглашались, но не исключено, что украинец еще вернется в «Челси».